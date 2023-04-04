شهدت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج “ستوديو 23” تقليد وليد قشران للإعلامي عبدالله المديفر.

وظهر قشران يؤدي دور الإعلامي المديفر، خلال استضافته للفنان محمد عبده في برنامجه، وطريقته في طرح الأسألة.

وقال مقلد شخصية فنان العرب: “الفن ما جابلي إلا الفقر، أنا جيتك بالرولز رويس وواقف ساعتين بسبب أن ما عندي فلوس البنزين”.

ويضم “ستوديو 23” نخبة من نجوم الكوميديا متضمنا فقرة التقليد التي حققت حضوراً عالمياً في الموسم الماضي إثر تقليد بعض الشخصايات المعروفة.