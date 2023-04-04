بدأ الفرنسي كريم بنزيما نجم نادي ريال مدريد الإسباني، التدريب باستخدام بدلة “التحفيز الكهربائي”، والتي تساعده على التعافي والعودة للملاعب بشكل أقوى.

وتعرض بنزيما صاحب الـ 35 عامًا لإصابات عديدة وغاب بشكل متكرر عن ريال مدريد هذا الموسم، واضطر لاستخدام بدلة التحفيز الكهربائي لمساعدته على التعافي عن طريق النبضات الكهربائية التي تصل لجسده.

ويتدرب كريم بنزيما مرتين أسبوعيًا باستخدام البدلة التي تكلفه ما يقرب من 33 ألف دولار.

وتساعد تلك البدلة “بنزيما”، على تحفيز ألياف عضلاته، ما يجعله يعود من الإصابة بشكل أسرع وأقوى، خاصة بعد الإصابات المتكررة التي تعرض لها على مدار هذا الموسم.

عندما يتم وضع الأقطاب الكهربائية على الجلد، يتم إرسال النبضات الكهربائية إلى العضلات، مما يتسبب في تقلصها، ويمكن تعديل هذه النبضات لاستهداف عضلات محددة أو لزيادة تواتر تقلص العضلات، وهو طريقة فعالة.