وضعت السلطات المختصة بمحكمة مانهاتن في نيويورك، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رهن الاعتقال بانتظار توجيه الاتهامات إليه في جلسة المحكمة.

وعلق ترامب على مثوله أمام القاضي بقوله: “لا أصدق أن هذا يحدث في أميركا، هذا حدثا سرياليا”.

ويمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة في مانهاتن بنيويورك للاستماع إلى الاتهامات الموجهة له بشراء صمت الممثلة الإباحية، ستورمي دانييلز، في واقعة تاريخية غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة.

وكان ترامب نفى ارتكاب أى مخالفات، وهاجم التحقيق ووصف الاتهام بالاضطهاد السياسي وتوقع أن يضر بالديمقراطيين فى سباق الرئاسة لعام 2024.