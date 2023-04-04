تورط الفنان عبدالله السدحان في قضية تحرش وذلك في أحداث الحلقة الثالثة عشر من المسلسل الكوميدي “طاش العودة” المذاع على قناة mbc.

وكان السدحان الذي يجسد شخصية “حمد” متحمس للذهاب لمقر عمله الجديد لكنه شعر بصدمة عندما علم أن زملائه في العمل الجديد هم سيدات وبعضهم لديه تحفظ في التعامل معه، الأمر الذي جعل “السدحان” يشعر بالتوتر والقلق وعدم الراحةفي المكان الجديد.

وبسبب هذا التوتر في علاقته مع زميلاته وقع في أكثر من مشكلة، وعندما تصادم من إحدى زميلاته بشكل غير مقصود انفعلت الأخيرة واتهمته بالتحرش.

وحاول “السدحان” الخروج من هذا المأزق فاقترح عليه رجل أمن الشركة التي يعمل بها أن يتزوج من الفتاة التي اتهمته بالتحرش لكنه شعر بالهم لكونه متزوج، خاصة وأن زوجته تشعر بالغيرة عليه، وبدأ الأمل يتجدد من جديد في حياته عندما قدم رجال للعمل معه في مقر العمل.