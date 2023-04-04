تورط الفنان عبدالله السدحان في قضية تحرش وذلك في أحداث الحلقة الثالثة عشر من المسلسل الكوميدي “طاش العودة” المذاع على قناة mbc.
وكان السدحان الذي يجسد شخصية “حمد” متحمس للذهاب لمقر عمله الجديد لكنه شعر بصدمة عندما علم أن زملائه في العمل الجديد هم سيدات وبعضهم لديه تحفظ في التعامل معه، الأمر الذي جعل “السدحان” يشعر بالتوتر والقلق وعدم الراحةفي المكان الجديد.
وبسبب هذا التوتر في علاقته مع زميلاته وقع في أكثر من مشكلة، وعندما تصادم من إحدى زميلاته بشكل غير مقصود انفعلت الأخيرة واتهمته بالتحرش.
وحاول “السدحان” الخروج من هذا المأزق فاقترح عليه رجل أمن الشركة التي يعمل بها أن يتزوج من الفتاة التي اتهمته بالتحرش لكنه شعر بالهم لكونه متزوج، خاصة وأن زوجته تشعر بالغيرة عليه، وبدأ الأمل يتجدد من جديد في حياته عندما قدم رجال للعمل معه في مقر العمل.
صار يكشخ ويتعطر تتوقعون وش السبب؟ 🤣#طاش_العودة#رمضان_يجمعنا#MBC1#Shahid @algassabinasser@Abdulsadhan
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/QDytI0N6g8 pic.twitter.com/JERv4h3MDf
— MBC1 (@mbc1) April 4, 2023
تصادم معها بالغلط وتبي ترفع عليه قضية تحرش😂💔#طاش_العودة#رمضان_يجمعنا#MBC1#Shahid @algassabinasser@Abdulsadhan
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/QDytI0N6g8 pic.twitter.com/3p2EJ6xw3i
— MBC1 (@mbc1) April 4, 2023
وضعك لما تكون في قسم كلهم موظفات😅#طاش_العودة#رمضان_يجمعنا#MBC1#Shahid @algassabinasser@Abdulsadhan
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/QDytI0NE5G pic.twitter.com/RBcTkWrRd2
— MBC1 (@mbc1) April 4, 2023
الموظف حمد نقلوه للفرع الجديد اللي مليان بنات😘😂#طاش_العودة#رمضان_يجمعنا#MBC1#Shahid @algassabinasser@Abdulsadhan
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/zDRhl8Weiu pic.twitter.com/hJXR0u8kjP
— MBC1 (@mbc1) April 4, 2023
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