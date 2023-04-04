حل أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي ضيفًا على برنامج رامز نيفر إند، اليوم، الثلاثاء، ليكون الضحية الثالثة عشر مع رامز جلال.

وتواجد “أحمد عبد القادر” اليوم الثلاثاء في مقلب “الغسالة” وهو عبارة عن تواجده في افتتاح أحد المطاعم في المملكة العربية السعودية كضيف شرف في المطعم، ومن ثم يُصدم بهجوم أحد الثيران على المطعم، ليتم احتجازه داخل الغسالة، وسط تقلبات عنيفة له داخلها.

وظهر لاعب النادي الأهلي بشكل طبيعي خلال افتتاح المطعم، وسط تخفي رامز جلال في صورة شيف، وفور هجوم الثور على المطعم، استغل الأخير الأمر، في إلقاء التورتة في وجه أحمد عبد القادر، وسط صدمة كبيرة من اللاعب بسبب تصرف الشيف.

ووقع أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، في مقالب رامز جلال، اليوم وبعد اكتشافه للمقلب ترك رامز، وقام بخلع ملابسه، وبعد ذلك أمسك بمخدة وقام بضرب رامز جلال على الوجه.