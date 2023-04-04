أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن موظفاتها الأفغانيات منعن من العمل في ولاية “ننغرهار” شرق أفغانستان.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، أن “الأمم المتحدة في أفغانستان تعرب عن قلقها الكبير” في ما يتعلق بالأفغانيات الموظفات في الأمم المتحدة “اللواتي منعن من الحضور إلى العمل في ولاية ننغرهار”.

وتابعت البعثة: “نذكر سلطات الأمر الواقع بأن كيانات الأمم المتحدة لا يمكنها أداء عملها وتوفير مساعدة حيوية دون طاقمها النسائي”.

وكانت وزارة الاقتصاد في حكومة “طالبان” في السابق منعت المنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد، من التعاون مع نساء أفغانيات