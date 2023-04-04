كشفت مصادر أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، سيلتقيان في بكين، بعد غدٍ (الخميس)، لتفعيل مضمون اتفاق استئناف العلاقات الذي أعلن الشهر الماضي، وترتيب تبادل السفراء.

وأوضحت المصادر أن لقاء بكين سبقته ثلاثة اتصالات بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني، تضمنت الخطوات المقبلة لتنفيذ الاتفاق وإجراءات إعادة افتتاح البعثات وتفعيل الاتفاقيات السابقةوفقا لـ«الشرق الأوسط».

ولفتت إلى أن اختيار الصين مكانًا لعقد اللقاء بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني «يأتي امتداداً لدور بكين الإيجابي في الوصول للاتفاق وتسهيل التواصل بين البلدين».