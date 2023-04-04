أكد استشاري التغذية السريرية د. عبد العزيز العثمان أن يشرب 15 فنجانا من القهوة السعودية يوميا ليس عليه ضرر.

وقال “العثمان” خلال فقرته على قناة الإخبارية أن : “القهوة العربية نسبة الكافيين فيها عالية ولكن نسبة القهوة مخففة فالبتالي من يشربون إلى 15 فنجان يومياً ليس عليهم ضرر “.

وأوضح أن ذلك يسري على الطبيعيين لكن من لديهم أمراض مزمنة (سكري ، ضغط ، أمراض قلب) فالوضع لديهم مختلف.

أما فيما يخص القهوة السوداء ، فيمكن شرب من فنجانين بالنسبة للإسبريسو إلى 4 فناجين في القهوة الأمريكية أو التركية.