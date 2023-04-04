استبعد أنطوان كومبواريه مدرب نادي نانت الفرنسي اليوم الثلاثاء لاعبه الجزائري جوان حجام مرة أخرى، بعد رفض الأخير الإفطار في أيام المباريات.

ويأتي ذلك قبل يوم من نصف نهائي كأس فرنسا أمام نادي ليون، على أن بلعب الفائز منهما مع الفائز من مباراة تولوز وأنسي.

وأعلن كومبواريه قائمة اللاعبين المشاركة يوم الأربعاء والتي خلت من اسم جوان حجام مجددا ليقول المدرب في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: عندما ينتهي شهر رمضان سيعود حجام للقائمة، لست أنا من يمنعه من اللعب بل صيامه، وأنا أحترم جوان ونحن نتحدث كل يوم”.