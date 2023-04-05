صرح الفنان المصري محمد صبحي، بأن تأسيس الحكومة العالمية وفق مخطط يُعمل عليه منذ عقود عديدة، يطمح لإبادة 7 مليار نسمة، وحكم مليار مواطن فقط لا غير.

وقال محمد صبحي: “من ضمن مخططات تأسيس الحكومة العالمية، العمل على إلغاء الوعي والمعرفة والعلم، وتصدير أمور تافهة للمواطنين”.

وأضاف: “سموا الراقصات على تيك توك محتوى، وأنهم بيقدموا محتوى، والعالم كله بيتجه للتريند عشان كده، اللي يقول كلام فارغ دلوقتي يبقى تريند، ولكن اللي هيطلع يقول كلام يهم البشرية والإنسانية ده مرفوض وغير مقبول”.

وتابع: “المثلية واحد من الطرق التي يستخدموها لإيقاف النسل وعدم زيادة عدد سكان الأرض، إذ أن المثليون لا يتكاثرون، ولذلك يتم استخدام هذه الطريقة في الترويج للمثلية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لإيقاف نسل البشرية”.

وأشار إلى أن فيروس كورونا تحدث عنه بيل جيتس قبل حدوثه بخمس سنوات، حينما صرح بأن هناك فيروس جديد سينتشر بين المواطنين.