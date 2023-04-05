حقق فريق النصر فوزًا كبيرًا على منافسه العدالة بخمسة أهداف دون رد، في المواجهة التي أقيمت اليوم الثلاثاء في إطار الجولة الـ 22 من دوري روشن ، على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي.

وتقدم رونالدو بالهدف الأول للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 40، وأضاف تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 55 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى التسجيل مرة أخرى وأحرز الهدف الثاني له والثالث للنصر في الدقيقة 66 .

وسجل الرابع تاليسكا في الدقيقة 81 من عمر المباراة، واختتم خماسية النصر، أيمن يحيى في الدقيقة 90+8.

وبهذا الفوز، يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 52 نقطة، بينما العدالة في المركز الخامس عشر بـ 17 نقطة.