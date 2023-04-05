وجهت معتمرة يمنية رسالة من الحرم المكي، إلى المملكة العربية السعودية، مثمنة الجهود القائمة على رعاية المعتمرين وتلبية احتياجاتهم.

وقالت المعتمر: “تحياتي للمملكة التي استقبلت المعتمرين ووفرت لهم جميع احتياجاتهم”.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة، أوضحت في وقت سابق أن الحجوزات مُتاحة لأداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان، عبر تطبيقي نسك وتوكلنا.