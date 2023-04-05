احتفل لاعب الأهلي رياض بودبوز بتربع فريقه اليوم الثلاثاء، في صدارة دوري الدرجة الأولى “دوري يلو”، بعد الفوز على الجبلين.
وحقق الأهلي، الفوز على مضيفه الجبلين بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي.
وسجل حسن العلي هدف الأهلي الأول في الدقيقة الثامنة، ثم سدد بلاتا هدف التعادل لصالح الجبلين في الدقيقة 78.
وأضاف رياض بودبوز هدف الفوز للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 90+7.
احتفالية رياض بودبوز #الأهلي بتربع فريقه على صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى.#الجبلين_الأهلي#الرياضية_السعودية#دوري_يلو pic.twitter.com/zusIvRYc2r
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 4, 2023
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