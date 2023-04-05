ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقطع فيديو وهو يوزع أموالاً بين حشد من الناس بمنطقة باغجلار في مدينة اسطنبول حيث تعرض هناك لموقف محرج.

وتعرض الرئيس لموقف محرج أثناء توزيعه المال علناً في شارعٍ مزدحم بالمارة.

وأثار ظهور الرئيس التركي الجدل، عقب خروجه إلى الشارع وهو يحمل أوراقاً نقدية من فئة الـ 200 ليرة تركية (نحو 20 دولارا أميركيا) حيث وثق فيديو موقفاً محرجاً للرئيس بعد حديثه مع رجلٍ تركي كان بين الناس في منطقة باغجلار.

وقال أردوغان في المقطع الذي حظي بملايين المشاهدات: “اخجّل، فالمال للأطفال”، فهناك من قال إن الرجل رفض المال الذي يقوم بتوزيعه ليرد عليه الرئيس أن الأموال مخصصة للأطفال بهدف إقناعه بالحصول عليها.

في المقابل هناك من أوضح أن الرجل طلب المال من أردوغان ليرد عليه الأخير أنه مخصص للتوزيع على الصغار فقط.