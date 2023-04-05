كشف مهاجم كرة القدم البريطاني، تروي ديني، عن مقالب صادمة خرجت عن السيطرة بين لاعبي كرة القدم في غرفة الملابس عندما كان يلعب مع فريق والسول.

وقال تروي ديني أثناء لقاء تحليلي له في شبكة “بي بي سي” إنه عندما كان يلعب مع فريق والسول الإنجليزي في بداية مسيرته المهنية شهد مقالب عجيبة.

وأوضح المهاجم الذي يلعب حاليا في” فريق برمنجهام سيتي”: “كان أحد زملائي يلقي بثعابين حية في غرفة الملابس، بينما قام زميل آخر بوضع فئران ميتة في أكياس غسيل لإخافة الاعبين”.

وعند تذكره مثل هذه المواقف العجيبة، ضحك المهاجم تروي ديني صاحب الـ 34 عاما، مضيفا: “هناك الكثير من المقالب الأخرى التي لا يمكن نسياناها”.