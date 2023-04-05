توقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة وهي ‎الحالة الممطرة السادسة عشر منذ دخول موسم الامطار للعام 1444هـ بدايتها الاربعاء 14 رمضان ومتوقع ان تستمر عدة ايام.

وأشار عبدالعزيز الحصيني: متوقع خلال 24 ساعة القادمة من يوم الاربعاء 14 رمضان حتى صباح الخميس 15 رمضان امطار متفاوتة من مكان الى أخر من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان وجنوب المدينة وغرب نجران.

كما توقع ان يطرأ ارتفاع تدريجي في الحرارة على معظم المناطق لتكون من معتدلة الى تميل للحرارة نهارا ومن باردة الى تميل للبرودة فجرا.