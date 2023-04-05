قامت شخصية بريطانية حالياً بإجراء المفاوضات والمناقشات الجادة مع ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب الأرجنتين، لضمه لصفوف فريق الهلال السعودي اعتباراً من يونيو المقبل.

وما زالت المفاوضات، في مرحلتها الأولى، علماً بأن الصحافي الإيطالي فابريزو رومانو، المختص برصد أخبار انتقالات اللاعبين العالميين، كشف اليوم عن تلقي ميسي عرضاً رسمياً ضخماً من نادي الهلال السعودي لموسمين، وفق صحيفة الشرق الأوسط.

وذكر فابريزو أن ميسي، المتوج ببطولة كأس العالم الماضية في قطر، يمنح أولوية مطلقة للاستمرار في الملاعب الأوروبية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فريق برشلونة يترقب تقرير اللعب المالي النظيف من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، من أجل فتح المحادثات مع نجمه السابق.