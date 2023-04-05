أبدى البرازيلي مارسيلو غروهي حارس مرمى الاتحاد، سعادته بتحقيقه رقمًا تاريخيًا في الدوري السعودي، وذلك بعدما بات أكثر حارس مرمى يحقق “الكلين شيت” في تاريخ المسابقة.

وقال غروهي، في تصريحات عقب مباراة فريقه أمام ضمك التي حسمها الاتحاد: “فخور بالكلين شيت وهو مجهود الجميع من لاعبين وإداريين وهذا يمنحني دفعة معنوية كبيرة من أجل المباريات القادمة”.

ولفت: “اللاعبون الدوليون عادوا في أتم استعداد، الأهم بالنسبة لنا خوض كل مباراة متبقية لنا كأنها مباراة نهائي وذلك من أجل تحقيق اللقب”، معبرا عن أمله في أن يتجاوز الموقف الحزين الذي عاشه الموسم الماضي، قائلًا: “لا تزال أمامنا 8 مباريات وعلينا المزيد من التركيز”.

وكان الاتحاد حافظ على صدارته لجدول ترتيب دوري روشن بعد فوزه على ضيفه ضمك بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين.