تحدث الشاعر فلاح القرقاح، عن تأثير اليتم عليه في طفولته وأمنية تمنى تحقيقها.

وقال فلاح القرقاح: عشت طفولتي يتيم الأب وتأثرت بذلك على الرغم من عدم تقصير أخوتي بحقي حيث عاملوني كأحد أبنائهم.

وأشار: لم أحلم بشئ حتى تحقق وكانت أبرز أحلامي الوقوف أمام الحكام، مبينا أنه يتفق مع تعدد الزوجات في حالة الحاجة لذلك لكنه لا يعدد لكثرة ارتباطاته الاجتماعية.