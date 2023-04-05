تحدث الشاعر فلاح القرقاح، عن تأثير اليتم عليه في طفولته وأمنية تمنى تحقيقها.
وقال فلاح القرقاح: عشت طفولتي يتيم الأب وتأثرت بذلك على الرغم من عدم تقصير أخوتي بحقي حيث عاملوني كأحد أبنائهم.
وأشار: لم أحلم بشئ حتى تحقق وكانت أبرز أحلامي الوقوف أمام الحكام، مبينا أنه يتفق مع تعدد الزوجات في حالة الحاجة لذلك لكنه لا يعدد لكثرة ارتباطاته الاجتماعية.
كيف كان أثر اليُتم على فلاح القرقاح؟ @Ali_Alalyani#مراحل_فلاح_القرقاح #قناة_SBC pic.twitter.com/YoIRPkW52L
— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 4, 2023
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