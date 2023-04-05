أكد الناقد الرياضي محمد الذايدي، أن نادي الهلال يلعب بهدوء ليصل نهائي دوري أبطال آسيا بأقل الأضرار.
وقال محمد الذايدي، عبر برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة “24 الرياضية”، أن لاعبي نادي الاتحاد يلعبون كل المباريات كأنها مباريات نهائية، بينما نادي الهلال يريد المحافظة على اللاعبين حتى نهائي آسيا.
محمد الذايدي :#الهلال يلعب بهدوء ليصل نهائي آسيا بأقل الأضرار !!#الحصاد_الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )
الراعي الرسمي: @alkhudiroud
الشريك: @osipc_sa
رابط مبادرة:
https://t.co/E0cF93Odnj@malthaidy pic.twitter.com/J3wHrQ7Jm9
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 4, 2023
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