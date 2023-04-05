شهد صباح اليوم الأربعاء، وصول طائرة سعودية إلى مطار أربيل قادمة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، إيذانًا باستئناف الرحلات المباشرة بين جدة وعاصمة إقليم كردستان العراق.

وكشف تقرير لقناة “الإخبارية” وصول طائرة “طيران ناس” إلى أربيل عند قرابة الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم، فيما يستقبل مطار الملك عبدالعزيز بجدة في وقت لاحق اليوم أول فوج من المعتمرين العراقيين القادمين مباشرة عبر مطار أربيل.

والجدير بالذكر، أن طيران ناس قد أعلن الأسبوع الماضي استئناف الرحلات المباشرة بين جدة وأربيل اعتباراً من الخامس من إبريل عبر رحلتين أسبوعيًا.