كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم (الأربعاء)، عن رفع تصنيف المملكة إلى +A مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة أن سبب هذا الرفع هو قوة ميزانيات المملكة المالية والخارجية بما في ذلك نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية القوية.

وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” في تقريرها الائتماني للمملكة رفع تصنيفها عند A1 مع تعديل النظرة المستقبلية من “مستقرّة” إلى “إيجابية”.

وكانت الوكالة ذاتها قد أعلنت في مارس الماضي رفع توقعاتها لنمو اقتصاد المملكة خلال عامي 2023 و 2024، ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بالزيادة.

ولفتت إلى أن هذه التوقعات تعكس أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي سيظل قويًا.