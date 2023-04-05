توفر العلامة التجارية اليابانية نيسان مجموعة من أقوى سيارات السيدان بالسوق السعودي، وتعتبر ألتيما أحد أشهرها خاصة في الفئة المتوسطة، حيث تأتي بثلاثة فئات، وتصميم رائد يحمل هوية الشركة الشهيرة.

وزودت السيارة نيسان التيما موديل 2023 بمحرك يضخ قوة تصل الى 188 حصانا، سداسي الأسطوانات 6 سلندر، بسعة 2500 سي سي، وجر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 244 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك.

وتصل السرعة القصوى للسيارة نيسان التيما موديل 2023 إلى 220 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8 ثوان، ويبلغ استهلاكها للوقود 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر

وتبلغ نيسان التيما موديل 2023 الفئة الأولى S بقيمة قدرها 102,499 ريال، بينما نيسان التيما موديل 2023 الفئة الثانية Sport بقيمة قدرها 110,499 ريال، أما نيسان التيما موديل 2023 الفئة الثالثة SV بقيمة قدرها 113,999 ريال