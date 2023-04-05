تمكنت الجهات الأمنية بجدة من القبض على أشخاص من الجنسية اليمنية قاموا بإعداد منزل شعبي كمقر لإدارة عمليات التسول باستغلال الأطفال المعاقين حركياً للتسول أمام الجوامع والمحلات التجارية.

وأكد الأمن العام أن المتهمين بعد القبض عليهم اعترفوا بامتهانهم التسول وذلك بالتخطيط المسبق، وقيامهم بتوزيع الأطفال واستخدامهم في استعطاف العامة للحصول على المال واستحصاله منهم.

وأبان الأمن العام أنه جارٍ استكمال إجراءات الاستدلال الأولية بحق المقبوض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة.