تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اعتداء سيدات على كادر تدريسي في إحدى المدارس الثانوية بمحافظة البصرة.

وبيّن الفيديو صراخًا وضربًا ولكمًا من ذوي الطالبة للمعلمات والكادر.

وبعد انتشار المقطع كالنار في الهشيم تدخلت وزارة التربية والتعليم في العراق خط الأزمة وأعلنت الوزارة صدور أوامر قبض بحق النساء اللواتي تهجمن على الملاك التدريسي.

وقامت مديرية التعليم بتشكيل تحقيق إداري فوري بالحادث لمعرفة ملابساته، مُشيرة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات إدارية وتربوية مباشرة، وتحريك شكوى قضائية بحق الأشخاص المتهجمين على الكادر التدريسي وصدرت أوامر إلقاء قبض بحق الفاعلين.

والجدير بالذكر أن ذلك جاء بعدما أظهر مقطع فيديو أم إحدى الطالبات وهي تعتدي بالضرب على الكوادر التدريسية في مدرسة ثانوية بمنطقة الحيانية في البصرة، وذلك لأن المديرة كانت وجهت الطالبات بعدم ارتداء الكمامة لكون بعضهن يضعن مواد تجميل وهذا لا يتناسب مع الجو الدراسي.