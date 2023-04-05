قننت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية آلية تعبئة الوقود للسيارات الحكومية، بالتعاون مع 6 شركات كبرى في مجال محطات البنزين.

وأقرت الاتفاقية الإطارية توفير منتجات الوقود للمركبات الحكومية تمكّن الجهات الحكومية من تزويد مركباتها بالوقود عبر محطات الموردين للشركات المعتمدة لتوفير منتجات الوقود (بنزين 91، بنزين 95، ديزل)، إذ ستتم التعبئة من قبل الجهة الحكومية الطالبة للخدمة، عبر رصيد وقود (بالريالات) عن طريق شراء رصيد بنزين أو ديزل. وفقاً “عكاظ”

وتضمنت الاتفاقية توفير منتجات الوقود مع المتعاقدين، عبر السوق الإلكترونية للمشتريات الحكومية (سوق اعتماد)، لتتمكن الجهات الحكومية من إصدار أوامر الشراء للمنتجات مباشرة للمتعاقدين بناء على مواصفات المنتجات والأسعار المعرفة طوال سريان مدة الاتفاقية.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق 4 مميزات ممثلة في: «تحقيق أفضل قيمة للمال العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحسين جودة المنتجات، توحيد أسعار المنتجات والخدمات المقدمة للجهة الحكومية، وتوفير الوقت المستغرق في عملية الشراء من خلال أتمتة وتسهيل الإجراءات عبر السوق الإلكترونية الموحدة».