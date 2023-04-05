قام النجم المصري عمرو دياب بتقديم واجب العزاء للفنانة المصرية دينا الشربيني في وفاة والدها بالأمس، متمنيًا له الرحمة والمغفرة.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ “تويتر”: “خالص العزاء للنجمة دينا الشربيني في وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى السيد / محمد الشربيني، تغمده الله برحمته والهم الأهل الصبر.

وكانت الفنانة دينا الشربيني قد أعلنت بالأمس عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عن وفاة والدها بمنشور قائلة: “إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب السيد/ محمد الشربيني برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.