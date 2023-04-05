كشف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عن توفر 19 وظيفة لحملة (الثانوية العامة) فأعلى.

وأوضح المستشفى أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- سكرتير تنفيذي (3 وظائف) ثانوية فأعلى.

2- مهندس مدني.

3- مسؤول إداري (ثانوية فأعلى).

4- مساعد باحث.

5- أخصائي جودة.

6- أخصائي استمرارية الأعمال.

7- ممُثل خدمات المرضى (ثانوية فأعلى).

8- أخصائي قانوني.

9- أخصائي الشؤون الرياضية.

10- أخصائي حقوق المرضى.

11- صيدلي إكلينيكي.

12- مُحلل أعمال.

13- مساعد صيانة.

14- مُنسق المرافق والصيانة.

15- مسؤول المشتريات.

وأفاد بأن التخصصات المطلوبة كالتالي:

– إدارة الأعمال.

– القانون.

– القانون المدني.

– القانون التجاري.

– الإدارة المكتبية.

– الإدارة العامة.

– إدارة المواد.

– السكرتارية التنفيذية.

– الإدارة الرياضية.

– التربية البدنية.

– الهندسة المدنية.

– الصيدلة.

– التمريض.

– العلوم الطبية التطبيقية.

وأشارت المستشفى إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .