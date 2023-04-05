كشف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عن توفر 19 وظيفة لحملة (الثانوية العامة) فأعلى.
وأوضح المستشفى أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- سكرتير تنفيذي (3 وظائف) ثانوية فأعلى.
2- مهندس مدني.
3- مسؤول إداري (ثانوية فأعلى).
4- مساعد باحث.
5- أخصائي جودة.
6- أخصائي استمرارية الأعمال.
7- ممُثل خدمات المرضى (ثانوية فأعلى).
8- أخصائي قانوني.
9- أخصائي الشؤون الرياضية.
10- أخصائي حقوق المرضى.
11- صيدلي إكلينيكي.
12- مُحلل أعمال.
13- مساعد صيانة.
14- مُنسق المرافق والصيانة.
15- مسؤول المشتريات.
وأفاد بأن التخصصات المطلوبة كالتالي:
– إدارة الأعمال.
– القانون.
– القانون المدني.
– القانون التجاري.
– الإدارة المكتبية.
– الإدارة العامة.
– إدارة المواد.
– السكرتارية التنفيذية.
– الإدارة الرياضية.
– التربية البدنية.
– الهندسة المدنية.
– الصيدلة.
– التمريض.
– العلوم الطبية التطبيقية.
وأشارت المستشفى إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .
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