كشفت الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الشهادة الجامعية بمدينة الرياض.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- أخصائي المشتريات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين ويفضّل في مجال القطاع الصحي .

2- أخصائي الموارد البشرية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين ويفضّل في مجال القطاع الصحي .

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال المواقع

1- أخصائي مشتريات هنا

2- أخصائي الموارد البشرية: هنا

 