كشفت الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الشهادة الجامعية بمدينة الرياض.
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- أخصائي المشتريات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين ويفضّل في مجال القطاع الصحي .
2- أخصائي الموارد البشرية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين ويفضّل في مجال القطاع الصحي .
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال المواقع
1- أخصائي مشتريات هنا
2- أخصائي الموارد البشرية: هنا
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