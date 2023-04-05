كشفت الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الشهادة الجامعية بمدينة الرياض.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- أخصائي المشتريات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين ويفضّل في مجال القطاع الصحي .

2- أخصائي الموارد البشرية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين ويفضّل في مجال القطاع الصحي .

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال المواقع

1- أخصائي مشتريات هنا

2- أخصائي الموارد البشرية: هنا