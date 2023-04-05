اتهمت روسيا حلف شمال الأطلسي “الناتو” بـ”تهديد أمنها ومصالحها القومية”، عبر الترحيب بانضمام فنلندا إلى الحلف في حفل أقيم في بروكسل.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن انضمام فنلندا للحلف “يفاقم الوضع”، لافتًا إلى أن موسكو ترى بأن التحالف العسكري “يخطط للتعدي على حدود روسيا”.

وأكد بيكسوف، أن هذه الخطوة ستجبر موسكو على “اتخاذ إجراءات مضادة لضمان أمننا، من الناحية التكتيكية والاستراتيجية”، محذرًا من أن موسكو “ستواصل مراقبة الوضع ونشر البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي وأسلحته على أراضي فنلندا”، مضيفًا أن “إجراءات الرد ستتخذ وفقا لذلك”.