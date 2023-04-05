وثق مقطع فيديو طريف لحظة استيلاء طفل عمره 3 سنوات، على كيس “بسكويت” خلسة من أحد المحلات بمحافظة القليوبية في مصر.

واعتبرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ألطف عملية سرقة في التاريخ، وآخرون علقوا بضحكات لقيام ذلك الطفل الصغير بأخذ كيس أوريو خلسة من صاحب المحل.

وصرح علاء فرماوي، مالك السوبر ماركت، أن الطفل يدعى م، يبلغ من العمر 3 سنوات، مقيم بجوار السوبر ماركت حيث يبعد حوالي شارعين، بمنطقة كفر حمزة بمركز الخانكة التابعة لمحافظة القليوبية، موضحا أنه بعد انتهائه من صلاة التروايح كان يجلس بسوبر ماركت خاصته، فوجئ بدخول الطفل

وقال أنه اعتقد أن أحدا من أسرته سيدخل خلفه، ولكنه فوجئ بأخذ الطفل كيس أوريو، وخرج، لافتًا إلى أنه خرج خلف الطفل لملاحقته، ليرى من معه ووجده بمفرده، وذهب لمنزله القريب من السوبر ماركت، ووجه النصح له وأعطاه كيس الأوريو ووجه بضرورة الاستئذان قبل عمل ذلك مرة أخرى.