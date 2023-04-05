أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، أن الاتحاد لم يتفاوض مع عدد من المدربين لخلافة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي استقال من تدريب المنتخب الوطني، لتدريب منتخب فرنسا للسيدات.

وقال ياسر المسحل، في تصريحات صحفية بعد حفل “لن ننساكم” الذي نظمه الاتحاد السعودي لكرة القدم في الرياض:” عن المفاوضات مع المدربين خيسوس وغالاردو، لم نبدأ المفاوضات بعد، وكل الأسماء قد تكون مطروحة، وهناك بعض وكلاء المدربين يروجون للشائعات”.

وأضاف: “لدينا سياسة واضحة وهي التواصل مع المدرب بشكل مباشر، وهو من يبلغنا باسم وكيل واحد نستطيع التفاوض معه، لذلك هذا المجال يحتاج حرصًا ودقة، وجميع الأسماء قد تكون مطروحة”.

وردًا على خوض المنتخب الوطني الأول مباريات ودية في فترة التوقف المقبلة، تابع : “ستكون فترة راحة للاعبين، وأمام المدرب الجديد فرصة خوض 4 مباريات ودية قبل استحقاق تصفيات مونديال 2026”.

وحول ضغط المباريات الذي ينتظر فريق الهلال قبل نهائي دوري أبطال آسيا، استطرد: “من الطبيعي أي فريق ينافس على البطولات أن يكون عدد المباريات لديه أكثر مقارنة بأيام الراحة كما نشاهد في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح أن الهلال لديه الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه البطولات، لافتًا أن التنسيق متواصل مع إدارته لتسهيل متطلباته قبل النهائي الآسيوي، ونتمنى التوفيق لممثل الوطن”.