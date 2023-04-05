في واقعة مريبة أقدم شخصان على دفن سيدة داخل قبر في البرازيل وهي على قيد الحياة حيث ظلت به لمدة 10 ساعات، قبل أن ينتبه حفارو القبور لصوت بكائها وطلبها المساعدة من الداخل، ليتم إنقاذها.

و تعرضت السيدة البالغة من العمر 36 عاماً وهي أم لأربعة أطفال؛ للضرب والسحل في منزلها من قبل المعتدين، قبل أن يلقوا بها داخل قبر في مقبرة بلدية فيسكوندي دو ريو برانكو جنوب شرقي البلاد.

و اقتحم رجلان منزل المرأة لخلافات بينهم، وبينما نجح الزوج في الفرار، لم تتمكن الزوجة من ذلك، حيث أوسعاها ضربا وجرّاها إلى المقبرة حيث دفناها هناك.