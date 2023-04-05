أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة الأربعاء، على تراجع بنسبة 0.3 %، ليغلق عند 10921 نقطة (- 28 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.7 مليار ريال.

وتراجع سهما أرامكو، سابك، بنسبة 1 % عند 32.50 ريال، و93.70 ريال، على التوالي.

وأنهت أسهم سلوشنز، وسليمان الحبيب، وأسواق المزرعة، ونادك، والنهدي، والمواساة، وأمريكانا، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و5 %.

وأغلق سهما سينومي سنترز، وعلم، عند 20.92 ريال (- 4 %) للأول، و436 ريالا (- 1 %) للثاني، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.

في المقابل، تصدر سهما تهامة للإعلان، سدافكو، ارتفاعات اليوم بنسبة 10% عند 22.04 ريال، و271.80 ريال، على التوالي.

وارتفع سهم جبل عمر، بنسبة 3 % عند 21.12 ريال.

وفيما يخص الصناديق المتداولة، ارتفع صندوق البلاد للذهب، بنسبة 3 %، عند 10.98 ريال، وسط تداولات نشطة تجاوزت الـ400 ألف وحدة.