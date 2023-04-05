كشف نادي أجاكسيو الفرنسي عن عودة مهاجمه الجزائري يوسف بلايلي بعد تأخره عن اللحاق بصفوفه، إثر فترة التوقف الدولية مع منتخب بلاده.

وقال أجاكسيو اليوم الأربعاء عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي “قرر النادي يوم الثلاثاء 28 مارس الماضي، منح يوسف بلايلي بضعة أيام إضافية بسبب إصابته في العضلة المقرّبة. أبلغ الطاقم الطبي والرياضي وتابعوا رعاية اللاعب”.

وأضاف “استقبل المدرب أوليفييه بانتالوني والمنسق الرياضي يوهان كافالي، يوسف بلايلي، بسبب تأخره 48 ساعة عن الموعد المتفق عليه… يوسف الآن في مرحلة إعادة التأهيل مع طاقمنا الطبي”.