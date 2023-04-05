صرّح المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، بأن دوريات الأفواج الأمنية في منطقتي جازان وعسير، أحبطت محاولات تهريب (22.7) طنًّا من نبات القات المخدر و(264) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(473,799) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، خلال الفترة من 19/ 12/ 2022 م حتى 26/ 3/ 2023 م، وقبضت على مهربيها، وعددهم (591) متهمًا، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

إحباط محاولات تهريب (22.7) طن من نبات القات المخدر و(264) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(473,799) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/JGaj27HLJx — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 5, 2023