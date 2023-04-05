دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث في إمارة منطقة مكة المكرمة، إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومواقع تجمعات المياه.

وأضاف أن هذا التحذير يأتي نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية، ابتداءً من غدً الخميس حتى الأحد المقبل.