غرمت محكمة الاستئناف الأميركية في كاليفورنيا، الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز رسوم قانونية للرئيس السابق دونالد ترمب بقيمة 122 ألف دولار نظير أتعاب محاماة في قضية تشهير خسرتها.

ويأتي ذلك الانتصار لترامب بعد ساعات من إدانته في قاعة محكمة مانهاتن أمس الثلاثاء فيما يتعلق بدفع أموال لإسكات النجمة الإباحية خلال حملته الرئاسية عام 2016.

و أمرت محكمة الاستئناف دانيلز بدفع 121.972 دولاراً لترامب كرسوم قانونية ناجمة عن دعوى تشهير عام 2018 رفعتها ضده ورُفضت لاحقاً، تضاف إلى أكثر من 500 ألف دولار أخرى أمرتها المحكمة بدفعها.