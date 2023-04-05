قال رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسلامة المرورية، عبد المجيد المعجل، إن أخطر أوقات الذروة لقائدي المركبات قبل وقتي الإفطار والسحور بنصف ساعة.

وأضاف أن الإنسان في هذا الوقت يكون متعب وتركيزه ضعيف ويرغب قائدي المركبات في الوصول لموعد الإفطار والسحور مما يزيد احتمالية وقوع حوادث، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة الإخبارية.

ودعا إلى تجنب قيادة المركبات في هذا الموعد، مشيرا إلى أن شهر رمضان يعد أعلى الشهور عددا من حيث الوفيات والإصابات جراء الحوادث المرورية.