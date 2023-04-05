انتخب مواطنو بلدة ألمانية السوري ريان الشبل عمدة لهم، وتم الإعلان عن حصول اللاجئ السوري السابق على الأغلبية المطلقة بنسبة 55.41 % من الأصوات.

وكان الشبل، الذي وصل إلى ألمانيا مع مجموعة من الأصدقاء، واحدا من مئات الآلاف من اللاجئين الذين فروا من سوريا إلى ألمانيا عندما قررت المستشارة آنذاك أنجيلا ميركل فتح حدود البلاد في عام 2015.

وبعد تعلمه اللغة الألمانية، قضى الشبل فترة تدريب في بلدية ألتنجشتيت قرب أوستلتسهايم حيث تعرف لأول مرة على كيفية عمل المؤسسات العامة من الداخل.

وفاز رئيس البلدية الجديد، الذي ينحدر من مدينة السويداء في جنوب سوريا، بعد منافسة مع اثنين آخرين، والثلاثة كانوا مرشحين دون انتماءات حزبية.