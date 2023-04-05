خاض الفنان ناصر القصبي تحدى ترك الجوالات كوسيلة لتقريب أفراد عائلته من بعضها البعض بعدما انشغل كل فرد منهم بهاتفه لدرجة جعلتهم منفصلين رغم أنهم يعيشون في المنزل ذاته.

وأعجب “القصبي” بما فعله الفنان عبدالله السدحان الذي جسد شخصية أبو جو جو الذي تمكن من الاستغناء عن استخدام هاتفه لمدة 15 عاما.

وقرر “القصبي” أن يخوض التجربة نفسها وقرر أن يترك هاتفه المحمول بعد أن أدرك مدى تأثيره على علاقته الاجتماعية بأفراد العائلة، ويحاول جعلهم يحذون حذوه، فعرض عليهم عرض مغرى حيث قال لهم أن من يتمكن من ترك هاتفه لعدة أيام سيحصل على مبلغ مالي، ووافقت عائلته على ذلك لكن سرعان ما فشلت التجربة بعد عدة أيام.

وأعادوا للقصبي أمواله وأخذوا هواتفهم، وعندما حاول جلب كعكة لعيد الميلاد وجد أنه نسى محفظته فاضطر لاستخدام أحد الأشخاص لكي يتواصل مع عائلته لكنه لم يتذكر أرقامهم، وانتهت الموقف بكارثة حيث انقطع التيار الكهربائي في منزله لأنه لم يسدد فواتيرها إلكترونيا، كما تم سرقة أموال من حسابه في عمليات مشبوبة ولم يدرك ذلك لأنه كان يغلق هاتفه ولم يقرأ رسائل التنبيه الواردة بهاتفه، وأدرك أن الصديق الذي أدعى أنه لم يستخدم هاتفه لمدة 15 عاما كان يكذب.