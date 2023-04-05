قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إن الوضع السيئ الذي تعيشه البلد والشلل التام في كل مناحي الكويت لا يخفى على أحد.

ووجه الغانم خطابه لرئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، قائلا: “أنت يا سمو رئيس مجلس الوزراء لست اختيارنا، بل اختيار سمو الأمير وعلينا احترام هذا الاختيار، ونحن لسنا اختيارك، وانتخبنا الشعب في انتخابات نزيهة لا لغط فيها، والقضاء مستقل وفقاً للدستور”.

وأضاف: “هناك حكم صادر من المحكمة الدستورية، ويا سمو رئيس الوزراء المحترم هل تحترم هذا الحكم؟ وإذا تحترمه هناك خارطة طريق للخروج من عنق الزجاجة، وإذا كنت لا تحترم الحكم، عليك أن تعلن صراحة عن ذلك”.

وتابع:”لا نمانع في الحل وهذا ما قلناه من البداية، يا سمو الرئيس هل أنت متعمد الوصول إلى إبطال مجلس 2022؟، فإن كنت متعمداً فهذه مصيبة”،مضيفا: “لن نسمح بتكرار إبطال مجلس الأمة”.

وتوجه بالسؤال برئيس الوزراء: “كيف ستدير البلد إن لم تكن قادرًا على ضبط اجراءات الحل؟ وجودك الآن خطر على البلد”، مناشدا “حضرة صاحب السمو وسمو ولي عهده بالتدخل الفوري لوقف العبث والتسويف والتعطيل الذي يمارسه رئيس الوزراء”، على حد قوله.