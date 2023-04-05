وقعت الفنانة هنادي مهنا ، الضحية الرابعة عشر لـ رامز جلال ببرنامج “رامز نيڤر إند”، المُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”.

وخلال المقلب دخلت الفنانة هنادي مهنا، في حالة رعب ، بعد بدء احداث المقلب داخل الغسالة، في مقلب رامز جلال.

وانهارت زوجة الفنان أحمد خالد صالح، بشكل غير طبيعي عقب احتجازها داخل الغسالة ما بين صراخ وانهيار بالبكاء بسبب المقلب، ألا أنها انفعلت بشكل كبير على رامز جلال عقب اكتشافها المقلب.

وأوضحت هنادي أنها تعرضت لعدد من الإصابات خلال تواجدها في الغسالة أثناء المقلب، وسط محاولات من رامز جلال لتهدئتها.