وثق مقطع فيديو تدشين تجربة مركبة كهربائية ذاتية القيادة في الرياض، بهدف حمل الركاب والبضائع من موقع إلى آخر بشكل آمن ، ودون تدخل بشري.

ودشن نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رميح بن محمد الرميح، تجربة للمركبات ذاتية القيادة، وذلك كجزء من دور الوزارة لتمكين وتبنِّي أنظمة النقل الحديثة.

وأكد أن هذه التجربة تأتي كجزء من مبادرة تبني أساليب النقل الحديثة، التي تسعى الوزارة من خلالها إلى الاستفادة من التقنيات ذات الصلة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وهي أحد مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي نصت على استقراء المستقبل وتقديم حلول للتنقل الذكي، حيث تسهم هذه المبادرة بتقليل معدل حوادث النقل والوفيات، وتحسين التنقل بين المدن وداخلها، وتقليل التأثير السلبي للقطاعات على البيئة.