أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، عن صدمته إزاء مستوى العنف الذي استخدمته قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى المبارك، حسبما افادت وفا.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدّث باسم جوتيريش إنّ “الأمين العام مصدوم ومذهول للمشاهد التي رآها هذا الصباح للعنف والضرب من جانب القوات الإسرائيلية داخل المسجد القبلي في القدس، والتي حصلت في فترة مقدّسة بالنسبة لكلّ من اليهود والمسيحيين والمسلمين، وهي فترة يجب أن تكون للسلام واللاعنف”.

وأضاف دوجاريك أن “أماكن العبادة يجب أن تُستخدم حصراً لإقامة احتفالات دينية سلمية”.