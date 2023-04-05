شهدت حلقة اليوم من برنامج “ستوديو 23” المذاع على قناة mbc1، تقليد النائبة الأمريكية من أصول صومالية إلهان عمر.

وتحدثت عن أسباب طردها من مجلس النواب الأمريكي، قائلة: “طردوني لأني مسلمة، وليس لأني سمراء”، مضيفة: “أنا أحب السعودية، وعندي الكثير من الربع والشلة في السعودية، تكفون يا أهل المملكة سامحوني”.

وفي الختام، قالت مُقلدة إلهان عمر: “يا ربي أكرههم”، لترد عليها فتاة أخرى: “نحن لا نزال على الهواء”.

ويضم “ستوديو 23” نخبة من نجوم الكوميديا متضمنا فقرة التقليد التي حققت حضوراً عالمياً في الموسم الماضي إثر تقليد بعض الشخصايات المعروفة.