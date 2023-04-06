شهدت مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، اشتباك فينيسيوس جونيور مهاجم الريال مع غافي لاعب برشلونة.

واضطر حكم المباراة لإشهار الكارت الأصفر في وجه الثنائي، الذي اشتبك بعدما احتسب حكم المباراة خطأ لصالح ريال مدريد، وحاول فينيسيوس الإمساك بالكرة، إلا أن غافي وقف أمامه.