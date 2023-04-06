نشرت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز التي تعد طرفا من لائحة الاتهام الموجهة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومحاكمته، تغريدة بذيئة وعبارات سوقية شمتت فيها منه.

وعقب وصول ترامب إلى مانهاتن أمس الثلاثاء للمثول أمام المحكمة، كتبت ستورمي دانيلز في “تويتر”: ““استمروا في قول “قمامة النطف المنوية” وكأنه شيء سيء..إنه بالتأكيد أكثر متعة أن يكون تحت رجلي المثيرة بدلا من الاعتقال”.

وكان مدعي عام مانهاتن ألفين براغ أفاد بأنه وجهت للرئيس السابق دونالد ترامب 34 تهمة لأنه “رتب” سلسلة عمليات دفع أموال لشراء صمت أناس في 3 قضايا محرجة له قبل انتخابات 2016 الرئاسية.