وثقت صورة قديم مبنى الحجر الصحي الذي تم افتتاحه قبل 68 عاما في محافظة جدة.

وذكرت مؤسسة الملك سعود أن الملك سعود بن عبدالعزيز افتتح المبنى في عام 1955في جدة وكان يعد نقلة نوعية في التعامل مع الأمراض المعدية وخصص للقادمين من خارج المملكة للحج والعمرة، وكذلك زوار المملكة من جميع الأجناس القادمين عبر المواني الجوية والبحرية.

وأضافت أن الملك سعود أمر بتجهيز أول حجر صحي في حي الكرنتينا بجدة، واشتمل على المبنى الإداري، ومكتب طبيب الصحة المسؤول عن كشف وافدي البواخر القادمة وإصدار الشهادات بعد المغادرة والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية قدوما وذهابا ، ونقل ركابها إلى المحجر الواقع في جزيرة أبو سعد جنوب جدة.