أوضح وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، خطط المملكة الاستباقية وجهودها المتواصلة لحماية إنتاج النفط وأسعاره أثناء جائحة كورونا.
وقال الوزير، خلال حواره في برنامج «حكاية وعد» : مرت علينا أزمة إمدادات وخرجنا منها أكثر ثقة بأنفسنا وانتصار غير مسبوق.
وتابع : كنت على يقين وإحساس أن تلك الجائحة ستكون كبيرة، وعقب بيان منظمة الصحة العالمية طلبت الخروج ببيان نشحذ الهمم في «أوبك+» كمعالجة استباقية.
وواصل وزير الطاقة التأخير كان يعني زيادة الوضع سوءًا وخرجت والزملاء من ذلك الاجتماع وتطور الأمر، وكان لدينا ترتيبات قائمة وكان علينا إبلاغ أرامكو بموقف الإنتاج المرتقب.
دور السعودية في حماية الأسواق العالمية برز لدى العالم بعد القرارات التاريخية
ما هو الاجتماع الذي غير مسار إنتاج النفط عالميا وما نتائجه الحالية؟@Ojeraisy#حكاية_وعد
#MBC1#رمضان_يجمعنا
يعرض الآن مجاناً على شاهد#Shahidhttps://t.co/l5D4gQ1TZH pic.twitter.com/mVsJRJMom0
— MBC1 (@mbc1) April 5, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً