أوضح وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، خطط المملكة الاستباقية وجهودها المتواصلة لحماية إنتاج النفط وأسعاره أثناء جائحة كورونا.

وقال الوزير، خلال حواره في برنامج «حكاية وعد» : مرت علينا أزمة إمدادات وخرجنا منها أكثر ثقة بأنفسنا وانتصار غير مسبوق.

وتابع : كنت على يقين وإحساس أن تلك الجائحة ستكون كبيرة، وعقب بيان منظمة الصحة العالمية طلبت الخروج ببيان نشحذ الهمم في «أوبك+» كمعالجة استباقية.

وواصل وزير الطاقة التأخير كان يعني زيادة الوضع سوءًا وخرجت والزملاء من ذلك الاجتماع وتطور الأمر، وكان لدينا ترتيبات قائمة وكان علينا إبلاغ أرامكو بموقف الإنتاج المرتقب.